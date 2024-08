Tras un informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicación que detectó la emisión de 103 spots de campaña del ahora candidato presidencial durante el mes de mayo, cuando aún no estaba habilitada la difusión de publicidad electoral para las elecciones internas, Delgado publicó una carta en sus redes sociales pidiendo disculpas. “A veces, el deseo de servir a la Patria nos vuelve un poco ansiosos y nos lleva a tomar decisiones apresuradas. Ahora me doy cuenta de que tendría que haber esperado a llegar a la presidencia de la República para violar la ley. Las cosas tienen sus tiempos. La campaña es tiempo de prometer que se va a respetar la ley. El tiempo de violarla llega después de que uno consiguió que lo votaran gracias a la promesa de respetar la ley. Pido disculpas nuevamente y prometo que hasta el 1º de marzo de 2025 no voy a hacer cosas ilegales”, afirmó Delgado en su misiva.

La justificación: “Sin ánimo de restarle importancia al asunto, debo decir que fueron solamente un par de casos aislados”. Álvaro Delgado sobre la emisión de 103 spots de campaña.