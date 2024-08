Pocos días después de que la senadora nacionalista defendiera en un programa de televisión el haber difundido una noticia falsa sobre Óscar Andrade, su colega de bancada volvió a calificar al principal partido opositor como “el peor Frente Amplio de la historia”. Fuentes cercanas a Sebastián da Silva contaron que el legislador “se tiene una fe bárbara” para descontar en algo la cifra de seguidores en X que lo separan de Graciela Bianchi. Da Silva tiene cerca de 50.000 seguidores, una cifra nada despreciable, pero está muy lejos de los más de 100.000 de Bianchi. “Sebastián se está moviendo mucho, sigue a Bianchi de cerca, no le pierde pisada; ella tira alguna burrada para conseguir más seguidores y él sale con otra burrada para compensar. De todas maneras, es una competencia muy difícil, porque ella arrancó antes y, además, tiene una capacidad para caer siempre un poco más bajo difícil de igualar. Él ya nos comentó a los allegados que si no logra descontar por lo menos 25.000 seguidores, se va a retirar de la política. Para un dirigente cómo él, no ser el rey de X es lo mismo que no ser nadie”, explicaron las fuentes.

El autoelogio: “Todo lo que logré lo logré empezando desde abajo, sin haber sido nunca panelista de un programa de televisión”. Sebastián da Silva, estrella de las redes sociales.