Si bien la Corte Electoral no suele inmiscuirse en la campaña electoral, salvo que haya violaciones flagrantes a la normativa, en esta ocasión decidió hacer una excepción y amenazar a los partidos políticos con la suspensión del pago que realiza por cada voto que estos reciban. Concretamente les advirtió que dicho pago está condicionado a que logren hacer una campaña electoral más apasionante y entretenida. “El dinero que se les paga a los partidos por cada voto que reciben sale de los impuestos de los electores, que obviamente esperan una contrapartida. Lo menos que pueden hacer los partidos políticos es entregar a cambio una campaña electoral que divierta, que tenga suspenso, incluso que tenga un poco de morbo, en suma, que no sea aburrida. Si los partidos no cumplen con eso, entonces no van a recibir dinero alguno”, advirtió un ministro del organismo.

Acusaciones cruzadas

“La culpa es de ellos. Orsi es un embole”. Dirigente nacionalista.

“Esta campaña es infinitamente más aburrida que la anterior porque los blancos no tienen a Juan Sartori”. Dirigente frenteamplista.