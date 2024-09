Cuando Blanca Rodríguez dejó la televisión y pasó a militar en el Frente Amplio comenzó a especularse sobre la posibilidad de que algún otro periodista se pasase a la política. Si bien hasta ahora no se registró ningún caso nuevo, sí estaría por ocurrir un trasvase entre ambos ámbitos, aunque en sentido inverso. La economista y exprecandidata presidencial Laura Raffo estaría considerando seriamente la posibilidad de abandonar la política y volver a hacer sus columnas de economía en Telemundo. La propia Raffo reconoció que “es una cuestión que ronda en mi cabeza desde el día de las internas y se instaló con más fuerza en el día de hoy”. “En Telemundo por lo menos me respetaban. Y no era que me pusieran a abrir el noticiero ni nada de eso, pero tampoco me iban moviendo a un bloque cada vez más cerca del cierre”, agregó. La dirigente nacionalista se molestó cuando no la eligieron como compañera de fórmula de Álvaro Delgado y también cuando se supo que el suplente de Luis Lacalle Pou en la lista al Senado no será ella, tal como se había acordado, sino Luis Alberto Heber. “No me gusta que se incumplan los acuerdos, pero la verdad es que yo no necesito fueros, así que vuelvo a la tele y cero rencor”, declaró Raffo.

El dardo: “Que no se haga la víctima, porque acá nadie usó y descartó”. Valeria Ripoll, candidata a vice que será descartada después de las elecciones.