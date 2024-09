Por segunda vez, Yamandú Orsi recurrió a la metáfora de un cumpleaños cuando le preguntaron si planeaba invitar a Nicolás Maduro a su eventual asunción. Ante la pregunta del periodista Gabriel Pereyra, el candidato frentista respondió “Si lo invito al cumpleaños o no lo invito al cumpleaños... Y... lo más probable es que no esté entre los primeros que voy a invitar”. De todas maneras, Orsi pidió que no se vea esta respuesta como un reconocimiento de que Maduro va a estar presente en una eventual asunción. “Ojo que a mis cumpleaños suelen asistir muy pocas de las personas a las que invito. O sea, no es que yo invite a tales y cuales personas y después vengan todos. La verdad es que la mayoría falta. Yo no sé si es porque soy mal anfitrión o si lisa y llanamente se aburren, cosa que es completamente entendible. Yo creo que es lo segundo, porque los pocos que van están media hora bostezando en el living de casa y después arrancan porque, supuestamente, tienen otro compromiso”, relató el candidato a la presidencia por el Frente Amplio.

La exhortación: “No es bueno que haya tanto conflicto. Al final del día son todos venezolanos”. Yamandú Orsi, analista en temas internacionales.