A pesar de toda la presión interna y externa para evitarlo, el presidente de Venezuela asumió el viernes pasado su tercer mandato consecutivo. Maduro dijo estar “muy feliz” por haber sido “ratificado en las urnas”, aunque aclaró que todo el proceso de estas elecciones fue “muy agotador”. “En algún momento de los próximos años, cuando mi actividad me lo permita, me voy a ir de vacaciones a Rusia, más concretamente a Moscú, en el mismo barrio en el que vive Bashar al-Assad. Él me dijo que había unos barrios residenciales muy lindos en esa zona”, declaró el mandatario reelecto. Maduro no tiene claro cuándo se irá ni cuánto durará su viaje. “Un presidente tiene una agenda muy complicada, así que a lo mejor voy a anunciar que comienzo mis vacaciones pocas horas antes de partir. Yo ya tengo las maletas prontas para irme a Rusia ni bien aparezca un huequito en mi agenda. Y no sé cuánto me voy a quedar, pero por las dudas me voy a alquilar una linda residencia para mí, mi familia y mis colaboradores más cercanos”.

El aviso en Airbnb “Espectacular residencia en la mejor zona de Moscú, ideal para tiranos de cualquier parte del globo que quieran esquivar a la Justicia de su país. 9 baños, barbacoa, cava y bóveda de caudales”.