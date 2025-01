Cuando comenzaron las primeras quejas de las autoridades electas por las demoras en la entrega de la información necesaria para la transición, desde el gobierno se explicó que muchos de los funcionarios y los jerarcas estaban de vacaciones. Ayer, desde la secretaría de Presidencia se adelantó a las futuras autoridades que toda la información requerida será entregada el lunes 21 de abril, en horas de la noche. “Como todo el mundo sabe, el año empieza de verdad con la llegada del último ciclista, es decir, después de Turismo. Y si bien eso no quiere decir que desde diciembre hasta esa fecha sean unas vacaciones continuas, lo cierto es que todo el mundo anda a media máquina. Pero que no se preocupen, porque ni bien termine Turismo y nos reintegremos a nuestras oficinas armamos las carpetas y se las mandamos el lunes mismo, de noche. En todo caso, a lo mejor lo que se puede hacer es retrasar la asunción de Yamandú Orsi para ese día, porque la verdad es que si asume en marzo, entre esa fecha y el 21 de abril no va a poder hacer gran cosa”, sugirió un jerarca del gobierno.

La confesión: “Lo que pasa es que me está costando mucho largar el cargo. Estoy trabajando con mi psicólogo para elaborar el duelo”. Jerarca saliente.