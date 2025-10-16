Durante la pasada transición, la presentación de las personas que fueron designadas para ocupar ministerios tuvo la particularidad de que se hizo en forma escalonada y no de una sola vez. Pero en medio de esta catarata de anuncios el gobierno olvidó nombrar a un ministro de Turismo. La divulgación de encuestas de popularidad de los integrantes del gabinete, que evidenció el desconocimiento por parte de la población de quién ocupa la titularidad de la cartera, hizo que el gobierno reparara en su error. “El tema es que esto de ir presentando a los ministros uno por uno fue algo nuevo, para lo que nadie estaba preparado. Además, obviamente, hubo algunos nombramientos más trascendentes que otros, como los ministros del Interior o de Economía y Finanzas. La verdad es que nadie le presta demasiada importancia a Turismo”, explicaron desde la Torre Ejecutiva.

El presidente Yamandú Orsi decidió reparar esta equivocación lo antes posible, por lo que hoy anunciará quién ocupará el cargo. Si bien el nuevo ministro ya está confirmado, desde Presidencia de la República no quisieron adelantar de qué nombre se trata, porque no lo recuerdan con exactitud.