Ayer se cumplió una de las etapas más importantes del plan de paz entre Israel y Hamas, que es el intercambio de rehenes israelíes y palestinos. Se espera que en los próximos días Tel Aviv continúe con el repliegue de tropas que también forma parte de la hoja de ruta del acuerdo. “Israel cumple con sus compromisos. De todas maneras, el mundo tiene que comprender que la retirada no se puede hacer de un día para el otro. Nuestros soldados no saben bien cuándo van a volver, así que la despedida no es fácil”, indicó un vocero del gobierno de Benjamin Netanyahu.

En un informe de la televisión estatal, un soldado israelí aseguró sentirse “muy conmovido” por el hecho de que volverá a su país. “Ya me había acostumbrado a esto de masacrar palestinos, así que este es un momento muy removedor. Y si bien soy consciente de que en algún momento voy a volver y quizás hasta me quede más tiempo que esta vez o mate más personas, no deja de ser un momento agridulce”.