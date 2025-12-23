Jerarcas del gobierno advirtieron que Uruguay podría ser demandado en tribunales internacionales por hacer publicidad engañosa si no modifica el lema “Uruguay natural”, con el que se promociona al país en el exterior. “La verdad es que estamos regalados, porque no se puede hacer algo tan pero tan engañoso. De todas maneras, hay una solución bastante sencilla, consistente en aclarar que lo de natural corre solamente para la tierra, no para el agua”, explicó un alto funcionario del Ministerio de Turismo.

En los últimos días se registraron varios problemas sanitarios en los cursos de agua del país, como exceso de coliformes fecales en playas de Montevideo y la laguna de José Ignacio, contaminación en el arroyo Carrasco y cianobacterias en la laguna del Sauce. Un jerarca del Ministerio de Ambiente reconoció que el país tiene “algunos problemillas” en su sistema hídrico, aunque en los suelos “la situación no es tan mala”. “Si decimos que Uruguay es una tierra de respeto al medioambiente podríamos zafar, porque estamos hablando solamente de la tierra”.