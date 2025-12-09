A más de un año de su recordado spot en el que se lo veía levantando pesas, contando que pensaba adoptar una mascota y declarándose “bien de Capricornio”, la situación del senador colorado no es demasiado buena. Si bien logró una banca, le está resultando muy difícil competir con el liderazgo de Pedro Bordaberry y, para colmo, en los últimos días, un dirigente de su propio partido lo acusó de violar la Constitución. Ojeda reconoció que ante estas adversidades está considerando la posibilidad de cambiarse de signo zodiacal. “En general me fue muy bien con Capricornio a lo largo de mi vida, pero tras mi ingreso en la política las cosas no siguieron saliendo tan bien como antes. No sé, a lo mejor Capricornio no es un buen signo para la política. Capaz que tengo que probar con Géminis o Piscis. Voy a ver qué me dicen mis asesores en astrología”, declaró Ojeda en una entrevista radial.

El senador reconoció que cambiar de signo luego de haberse mostrado como un “capricorniano de ley” podría perjudicar su imagen, aunque consideró que esto “no es nada” al lado de ser un colorado que está enamorado de los blancos.