La caída en las tasas de vacunación representa un riesgo cada vez mayor para la salud pública, tal como atestigua el brote de sarampión en la ciudad de San Javier, que comenzó en una pequeña comunidad que se resiste a vacunarse. El expresidente Luis Lacalle Pou propuso hacer una “fuerte campaña” para recordar a los padres la importancia de vacunar a sus hijos. “Hay que convencer a la gente de que vacunarse es fundamental no sólo para uno y su familia, sino también para el resto de los ciudadanos. Y ya tengo el enfoque de la campaña: la libertad responsable”. Para el líder nacionalista, es “absolutamente fundamental” que la promoción de la vacunación para erradicar enfermedades no se use como una excusa para aumentar el control estatal sobre la ciudadanía. “Obviamente que las vacunas son importantes, pero no podemos terminar en una dictadura. Si apostamos a la libertad responsable, en cambio, estamos defendiendo la libertad individual y al mismo tiempo haciendo una fuercita para que la gente acepte las vacunas. Capaz que esto último no tiene demasiados resultados, pero como yo siempre digo, no podemos caer en autoritarismos”.

La pregunta: “¿Cuánto saldría?”. Asesor de Lacalle Pou en temas financieros y de salud pública.