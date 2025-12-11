La situación de Andrés Ojeda tras ser denunciado por un militante de su propio partido de haber violado la Constitución al hacer gestiones ante la Fiscalía General de la Nación se complicó cuando se conocieron otras actuaciones similares del senador y secretario general del Partido Colorado. El propio Ojeda reconoció que este estado de cosas lo tiene “muy estresado”, ya que “puede llegar a afectar mi imagen como político, pero también mi imagen como abogado, porque da la impresión de que o no conozco la ley o la conozco pero no puedo evitar que me descubran. Ambas cosas hablan muy mal de un abogado”.

De todas maneras, Ojeda dijo que si se ve forzado a abandonar la política y la abogacía, no se va a “morir de tristeza ni de hambre”. “Por suerte, hay una actividad que también me gusta mucho y en la que también soy muy bueno, que es el fitness. Y la verdad es que siempre soñé con poner un gimnasio y dar clases. Así que si esta decisión de dedicarme a la política me termina dejando sin política y sin derecho, bueno, a levantar pesas se ha dicho”.