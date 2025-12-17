Los carriles exclusivos para ómnibus son parte de las avenidas montevideanas desde hace varios años, pero hasta ahora su uso correcto por parte de los automovilistas no se estaba controlando. La semana pasada comenzó a fiscalizarse el carril Sólo bus y ya se registraron las primeras penalizaciones. Un automovilista que fue multado por transitar una cuadra entera por el carril destinado a ómnibus se quejó porque la Intendencia de Montevideo “no fue clara” al comunicar la nueva reglamentación. “¿Cómo iba a saber yo que ahora no se podía circular por esa parte de la calle que dice ‘Sólo bus’? Sí, es cierto que dijeron que ahora iban a empezar a fiscalizar en serio, pero ¿cómo iba a saber yo que eso lo decían en serio?”.

Otro automovilista consideró que, después de tantos años de existencia de la norma sin que hubiera control, no alcanza con anunciar que ahora sí se va a controlar: “Mario Bergara tendría que salir en televisión con un detector de mentiras y respondiendo afirmativamente a la pregunta de si efectivamente se va a empezar a multar. Si no, es imposible estar seguros”.