Los sistemas de inteligencia artificial están avanzando a una velocidad astronómica, pero la cantidad de aspectos en que las computadoras “se quedan cortas” sigue siendo muy grande aún. Según explicó un experto en inteligencia artificial, “si bien nos sorprendemos día a día con lo que pueden predecir las computadoras, hay cosas que están lejos de hacer, como, por ejemplo, prever cómo va a terminar Romina Celeste. Ni siquiera la capacidad de procesamiento de una supercomputadora alcanzaría para determinar cuáles son las probabilidades de que termine en la cárcel, como vedette en una revista porteña o como vicepresidenta de la República”.

Otra experta en el tema consideró que ni siquiera la revolución de la computación cuántica sería suficiente para hacer una “estimación con un mínimo grado de certeza” de cuál será el destino de la exmilitante nacionalista. “Estamos hablando de alguien demasiado impredecible. De hecho, es un fenómeno completamente único en Uruguay, y eso hace más difícil aún estimar qué puede pasar con ella. La tecnología necesaria para desarrollar esta tarea ni siquiera ha sido imaginada aún”.