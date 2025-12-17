El aumento de las tensiones entre Washington y Caracas hace que la hipótesis de una intervención militar de Estados Unidos en Venezuela esté cada vez más presente. Actores políticos de toda Latinoamérica están reaccionando ante esta posibilidad y, en el caso de la derecha, esta posibilidad es vista con buenos ojos. “A mí no me pondría feliz que haya una intervención militar en suelo latinoamericano, pero si la alternativa es quedar en manos de la Unión Soviética, entonces elijo quedarme con el mal menor”, aseguró un político chileno cercano al presidente electo, José Antonio Kast.

En Argentina, una integrante del círculo más cercano al presidente Javier Milei consideró que en estos momentos “se está jugando una batalla mucho más importante que la batalla por la paz, y es la batalla por la libertad. La Unión Soviética quiere expandir su modelo comunista en la región. Si los regímenes que impulsa Nikita Khrushchev desde el Kremlin se imponen en nuestros países, eso significaría el fin del capitalismo y de las libertades. Por eso no sólo debemos apoyar las intervenciones militares de Washington, sino también colaborar con la CIA”.