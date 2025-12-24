El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, se refirió ayer al estado actual de la economía uruguaya. En una improvisada rueda de prensa a la salida de un evento, el jerarca reconoció que el crecimiento está siendo “un poco menor a lo que esperábamos”, por lo que mantener un buen nivel de actividad es “fundamental”. “Sabemos que hay situaciones que están muy lejos de ser las ideales, pero a veces no tenemos más remedio que aceptarlas para generar ingresos. Un caso claro es el de las políticas sonoras. El ruido causa daño, pero hay que mantener la economía funcionando”. Consultado por un periodista sobre si se refería al ruido que hacen los sistemas de prospección subacuática para buscar hidrocarburos, que es perjudicial para la fauna marina, o del de los fuegos artificiales, que causa sufrimiento a personas autistas y animales, Oddone respondió: “Las dos cosas”.

“Lo del petróleo obviamente generaría más ingresos, pero por ahora es solamente una hipótesis. La producción y comercialización de fuegos artificiales, en cambio, no mueve demasiado la aguja en cuanto al nivel de actividad, pero es un sector consolidado. Y mientras no tengamos petróleo, cualquier monedita sirve, como se dice coloquialmente. Así que tenemos que apostar a ambas cosas”, declaró el ministro.