Las intervenciones del senador y exministro de Defensa Nacional Javier García en la interpelación a la actual ministra, Sandra Lazo, giraron en torno a dos ejes: las críticas al gobierno actual por la rescisión del contrato con Cardama y la defensa de las patrulleras oceánicas. El legislador consideró “absurdas” las críticas del Frente Amplio a la presunta falta de experiencia y capacidad de Cardama para construir buques de guerra. “Estas patrulleras están concebidas para ser naves de primer nivel. Son un ejemplo de lo mejor que puede hacer la ingeniería naval actual, como en su momento lo fue el Titanic. Entonces, que el país se prive de hacer una ceremonia como la que se hizo aquel 10 de abril de 1912 en Southampton, Inglaterra, en la que la humanidad entera presenció, llena de admiración y esperanza, un hito en la historia no sólo de la navegación, sino de la civilización, sería una gran derrota para todos los uruguayos”.

García reconoció, de todas maneras, que la posibilidad de que haya inconvenientes “siempre existe”. “¿Es posible que las patrulleras tengan algún desperfecto? Obviamente que sí. Si hasta el Titanic tuvo. Eso no es motivo para cancelar un contrato. Es claro que este discurso alarmista del Frente Amplio sobre la supuesta falta de seguridad de las patrulleras sólo busca destruir lo que se construyó en el gobierno anterior”.