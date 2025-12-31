Conexión Celulosera

El desplome de Conexión Ganadera fue un duro golpe para miles de uruguayos, pero por lo menos les dejó un gran aprendizaje: eso de que “en Uruguay no hay ningún negocio más seguro que la ganadería” resultó ser falso. Pero claro, la celulosa es diferente. ¿A quién se le ocurre que en un país como Uruguay, que tiene excelentes condiciones para la forestación y en donde la industria de la celulosa impulsó la construcción de carreteras, vías férreas y terminales portuarias, pueda ser un mal negocio invertir en eucaliptos? Las personas que ya tienen la lapicera en la mano para firmar un contrato con Conexión Celulósica que les otorgará un rendimiento mensual de 15% se cuentan por miles.

El impuesto al 99% menos rico

El equipo económico ya dejó bien claro que no está dispuesto a aceptar que se establezca un impuesto al 1% más rico de la población, porque sería perjudicial para la macroeconomía. Pero ¿con eso es suficiente? No. Según las últimas actualizaciones ideológicas de la centroizquierda, para que la economía avance es fundamental reducir la carga impositiva a ese 1% más rico, y la única forma de que esto no genere un desbalance fiscal sería gravar al 99% menos rico. Llegó el momento de dejarse de sesentismos y sacar la billetera.

El estallido de la burbuja de la IA

La cantidad astronómica de dinero que se invierte en la inteligencia artificial (IA) es sólo equiparable a la cantidad astronómica de dinero que se va a perder cuando las acciones del sector se desplomen. Estos movimientos en el complejo universo de las finanzas globales impactarán en los bolsillos de todos los habitantes del planeta por cuestiones que la inmensa mayoría de nosotros jamás llegará a entender. Al igual que ocurre con el alza de las tasas de interés del Tesoro de Estados Unidos, la inflación negativa y los atascos en el canal de Suez, de nada vale preguntarse por qué ahora tenemos menos dinero. Lo único que queda es agachar la cabeza y soportar la repentina pobreza con estoicismo y resignación.

La erupción del volcán del Cerro

Es uno de los secretos mejor guardados de la geología nacional: la fortaleza del Cerro está construida sobre el cráter del único volcán uruguayo. Si bien está inactivo, las prospecciones en el subsuelo marítimo en busca de petróleo harán que el volcán vuelva a la vida. Ríos de lava recorriendo las calles de Montevideo, incendios, barrios enteros arrasados, paralización de la economía y otros cataclismos no serán cubiertos por las pólizas de seguros, que obviamente no están diseñadas contra la imprudencia de los gobernantes.

La comida saludable

Hay algo que tienen en común todos los alimentos sin gluten, sin lactosa, sin azúcares agregados, orgánicos y sustentables: son más caros que los comunes y corrientes. Esto, obviamente, hizo que las empresas se interesaran en venderles a las personas una vida sana a cambio de pagar más. Los publicistas, que también son empresarios, pusieron toda su creatividad al servicio de la comercialización de estos productos, y los dueños de portales de internet replicaron alegremente esta moda, aunque en su caso no fue por interés económico, sino porque sus medios tienen demasiado espacio para pocas noticias.

El Mundial

Comprarse un televisor porque puede llegar a salir gratis si Uruguay llega a la final es el segundo peor error que uno puede cometer en la vida. El primero es tener hijos. Esto se hace especialmente evidente durante la fiebre mundialista, una enfermedad que, en el caso de los niños, se manifiesta por un deseo insaciable de completar el costosísimo álbum del Mundial. Obviamente, ningún padre quiere que su hijo se transforme en un paria por no poder completar el álbum, así que el gasto en figuritas se vuelve tan esencial como destinar dinero a comprar comida o medicamentos. Esto se llama extorsión, y no en vano es uno de los negocios más rentables de la historia.

Corea del Sur

El país asiático se las está ingeniando para venderle al resto del mundo prácticamente todo lo que produce: muñecas Labubu, kimchi, celulares Samsung, bandas K-pop, series de Netflix y, muy especialmente, libros de Byung-Chul Han, cuyas ventas generan más ingresos que todo lo anterior. Mientras todo el mundo estaba preocupado por China, Corea del Sur logró transformarse en la aspiradora de aguinaldos más grande del mundo.