Representantes legales del astillero español convocaron al Estado uruguayo a una audiencia de conciliación por la decisión de rescindir el contrato para la construcción de las patrulleras oceánicas. Desde la oposición dan por sentado que la conciliación fracasará y Cardama presentará una demanda, por lo que llamaron al gobierno a no ejercer su defensa en un juicio civil. “El gobierno de Yamandú Orsi juega con el dinero de todos los uruguayos y con el prestigio y la seriedad del país. Si Uruguay se defiende en un eventual juicio civil y lo gana, se expone a que Cardama apele y en esa instancia obtenga un resultado favorable”, advirtió un legislador nacionalista.

Un dirigente colorado fue más allá y consideró que, aun ganando la apelación, el país quedaría expuesto a una apelación ante la Suprema Corte de Justicia. “Un fallo contrario en esta instancia tendría efectos catastróficos para el país. Esperemos que prime la cordura y el gobierno no se defienda en este juicio, pero si lo hace y gana, entonces será momento de rezar para que en la apelación entienda finalmente que lo más conveniente para Uruguay es hacer lo que Cardama quiera”.