La Policía detuvo ayer un cargamento de cuatro toneladas y media de hachís y al mismo tiempo allanó un laboratorio en donde se producía esta sustancia. Entre los narcotraficantes la noticia generó “mucha amargura”. “Siempre es un hecho lamentable que una operación de colegas fracase, porque son meses y meses de mucho esfuerzo tirados a la basura. Pero, en este caso en particular, es doblemente malo, porque no hace otra cosa que reforzar la imagen de Uruguay como país marihuanero”, expresó el integrante de una banda que opera en Cerro Norte.

Más allá de las diferencias que existen entre las bandas dedicadas al negocio de los estupefacientes, todos sus líderes coinciden en que la imagen internacional de Uruguay está demasiado asociada a la marihuana, una droga que tiene poco margen de ganancia. “No puede ser que acá solamente se produzca marihuana. Es cierto que no tenemos clima como para plantar cocaína o amapola, pero podemos hacer drogas sintéticas, o tener laboratorios de procesamiento de materias primas. Estamos en un mercado cada vez más global y cada vez más competitivo. Si no empezamos a diversificarnos un poco, no vamos a poder competir”, advirtió otro líder narco.