Las fiestas tradicionales traen aparejado el aumento en algunas conductas de riesgo asociadas al consumo excesivo de alcohol, por lo que las autoridades suelen realizar algunas recomendaciones a la ciudadanía. Este año se decidió hacer especial hincapié en estas tres cosas que no se deben realizar estando bajo los efectos del alcohol: manejar, encender fuegos artificiales y discutir con familiares sobre la prisión domiciliaria para los represores de la última dictadura. Según explicaron desde el Ministerio de Salud Pública, estas tres conductas pueden generar importantes traumas tanto físicos como psicológicos. “En el caso de la conducción y de los fuegos artificiales, el daño mayoritariamente es físico, pero cuidado, porque las discusiones sobre si los militares que cometieron todo tipo de atrocidades durante la última dictadura militar deben recibir el beneficio de la prisión domiciliaria también pueden provocar heridas. Si bien los mayores problemas que generan son de tipo vincular, llegando eventualmente a causar que algunas personas le retiren el saludo a algún familiar, no es raro que la discusión pase a un intercambio de golpes de puño. Lo mejor, si se bebe alcohol, es evitar el tema y listo”.

La aclaración: “No está contraindicado discutir sobre la selección uruguaya habiendo tomado, porque lo más probable es que todos puteen a Bielsa”.