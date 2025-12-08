Si bien no está confirmado oficialmente, varios dirigentes de la FIFA indicaron que es “más que probable” que para el Mundial 2026 se instaure un premio Fair Play para el zaguero que haya cometido menos infracciones durante el torneo. Si bien en un principio este premio no parece ser del tipo que podría ganar un jugador uruguayo, un evento ocurrido durante el sorteo del viernes abrió la posibilidad para que esto cambie. “Si le dieron el premio de la Paz a Donald Trump mientras el tipo intenta hacer ganar la guerra de Ucrania a Putin y trabaja para desestabilizar el Caribe, no veo por qué no podrían darle a José María Giménez el premio Fair Play al jugador menos violento”, opinó un directivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol.

En la calle Guayabos consideran, incluso, que Uruguay podría aspirar a otros reconocimientos, como el premio al Don de la Comunicación para Marcelo Bielsa y la medalla a la Cobertura Periodística Responsable para Sergio Gorzy. “Claramente este Campeonato del Mundo va a ser recordado como ese en el que cualquier cosa podía pasar”, consideró el dirigente consultado.