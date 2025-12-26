La caída de la Unión Soviética y el bloqueo impuesto por Estados Unidos generaron en Cuba gigantescos problemas de abastecimiento, tanto de comida como de combustible y medicinas. Además, la falta de mantenimiento hizo que las infraestructuras comenzaran a deteriorarse, al punto de que hoy en día hay una crisis energética que deja a los cubanos varias horas al día sin electricidad. De todas maneras, desde el gobierno afirman que la situación “es compleja pero manejable”. “Que los cubanos se queden tranquilos: el abastecimiento de velas para que todos podamos transitar los apagones sin inconvenientes generados por la ausencia total de luz está completamente asegurado”, declaró el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, en un mensaje que fue distribuido en papel debido a la imposibilidad de ver televisión o escuchar radio.

El mandatario aclaró de todas maneras que algunos proyectos del gobierno que requerían la utilización de energía eléctrica serán dejados de lado. “Desde hace tiempo queremos implementar el voto electrónico, porque sabemos que tanto dentro como fuera de fronteras las personas suelen ponerse muy ansiosas por conocer los resultados de nuestras elecciones. Desgraciadamente, este sistema requiere electricidad, por lo que van a tener que seguir esperando varias horas antes de que se desvele el misterio de quién ganó las elecciones”.