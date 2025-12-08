El pasaje de Shakira por Uruguay dejó numerosas notas de color, entre las que se destaca un encuentro con el presidente de la República, Yamandú Orsi, quien fue a visitarla al camerino junto con su familia. Si bien en los videos difundidos en redes sociales se ve un diálogo breve y formal, la cantante colombiana declaró ayer que también hubo tiempo para conversar sobre otros temas. “El presidente de Uruguay me pareció una persona muy cálida, muy simpática. Solamente me cayó un poco mal que se pusiera a hablarme de Gerard Piqué, de lo triste que lo veía, de lo malo que es para las personas guardar resentimientos en lugar de apostar al diálogo y a la concordia. No voy a decir que me enojé, porque no fue para tanto, pero, honestamente, me tiene sin cuidado si mi ex la está pasando mal. Es su culpa, en todo caso”.

Fuentes cercanas a Orsi reconocieron que el mandatario hizo un intento por recomponer la relación entre Shakira y el exjugador del Barcelona. “El presidente cree que no está bien que la gente que en algún momento se peleó se quede distanciada durante tanto tiempo”. Además, aclararon que, en caso de que alguien le pregunte a Orsi si dijo lo que afirma Shakira que dijo, va a salir a decir que ella no entendió lo que él dijo. “Es una estrategia que nos está saliendo bárbaro”.