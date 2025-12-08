El sector del streaming se caracteriza por ser uno de los más dinámicos de la economía, con operaciones sorpresivas por montos exorbitantes. En este marco, un hombre decidió comprarle a su cuñado la mitad de su suscripción a HBO, con el objetivo de no tener que seguir compartiendo los perfiles. “Estoy muy contento con este paso que ha dado mi familia. A partir de ahora ya no vamos a tener que estar llamando a mi cuñado para que se desloguee en uno de sus televisores porque en casa estoy viendo Game of Thrones y mi hijo quiere ver la película de Lego”, declaró el flamante propietario de la suscripción.

Pero esta compra va a representar un esfuerzo importante para este hombre. “No sólo voy a pasar a pagar el doble, sino que además mi cuñado, que es una rata, me pidió que le pagara 8 dólares con 27 centavos que, según él, es la comisión que le cobra la tarjeta de crédito por debitar HBO todos los meses. Yo la verdad es que nunca había escuchado una cosa así, pero tampoco quería que una operación de esta envergadura se cayera por un asunto relativamente menor. Sé que el mundo de las finanzas corporativas a veces no es justo”.