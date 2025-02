Finalmente no se construirá el complejo de 29 edificios que un grupo de empresarios, con el apoyo del intendente de Maldonado, Enrique Antía, pretendía instalar en Punta Ballena. Pero tras el anuncio de que el Ministerio de Ambiente no le dio el visto bueno al proyecto, un grupo de crustáceos afirmó que no se dejará amedrentar por este precedente. “Llevamos miles de años construyendo colonias en los lomos de las ballenas. Todo bien con la defensa del medioambiente y el paisaje, pero este es nuestro medio de subsistencia y no lo vamos a abandonar”, declaró un ejemplar de la especie Coronulidae, también conocida como “percebes de las ballenas”.

El crustáceo dijo ser consciente de que las colonias de percebes que se instalan en el lomo de las ballenas causan un efecto estético desagradable, aunque afirmó que “si queremos que nuestra especie se siga desarrollando, tenemos que hacer concesiones”.