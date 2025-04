El asesinato de 26 turistas provenientes de India en Cachemira, a manos de un grupo independentista que presuntamente mantiene lazos con Pakistán, alarmó a la comunidad internacional debido a que ambos países poseen armas nucleares. Las diplomacias de las principales potencias buscan enfriar la situación, pero el presidente ruso, Vladimir Putin, fue un poco más allá. “Rusia no va a permitir un enfrentamiento nuclear entre India y Pakistán. No nos pasamos tres años combatiendo con Ucrania, un país sin armas nucleares, para que surja un conflicto en el que ambos contendientes tengan este tipo de arsenal. No vamos a permitir que nos opaquen de esa manera”.

El mandatario recordó que, si bien la guerra de Gaza está siendo muchísimo más letal que la que su país está librando contra Ucrania, en ese caso “ni siquiera hay dos ejércitos formales enfrentándose, sino que un país está intentando hacer desaparecer a otro”. “La guerra más absurda y peligrosa de la actualidad es y debe seguir siendo la que enfrenta a Moscú y Kiev”, sentenció Putin.