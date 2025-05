El frenteamplista Daniel Ximénez le lleva apenas 116 votos de ventaja al nacionalista Mario García, y hay 884 votos observados por validar. Ante una definición tan apretada, muchos comenzaron a especular acerca de qué parte de Lavalleja le tocaría a Ximénez y qué parte a García en caso de empate. Desde el Frente Amplio consideran que, teniendo en cuenta que su candidato corrió con ventaja durante todo el escrutinio, debería poder elegir en primer lugar una de las mitades, que seguramente sería la que incluya a Minas. Pero en el nacionalismo no están tan convencidos. “Un empate es un empate, no importa cómo haya evolucionado el escrutinio. En todo caso, que se haga un sorteo. Si no, vamos a tener problemas”, advirtió un dirigente nacionalista minuano.

Desde la Corte Electoral reconocieron que tanto la resolución de este tema como la partición del departamento en dos mitades equivalentes serían procesos “extremadamente complejos”, por lo que no descartan que alguno de los votos “se caiga accidentalmente a la papelera” para evitar el empate.