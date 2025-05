Especialistas dedicados a la protección de especies amenazadas o en peligro de extinción hicieron un balance “altamente positivo” de la jornada electoral del domingo. Es que varios testimonios recogidos en el departamento de Cerro Largo confirmaron el avistamiento de frenteamplistas, una especie que prácticamente desapareció en esa zona de Uruguay. “Estamos muy contentos porque recabamos tres testimonios de personas que vieron frenteamplistas. Desde hace algún tiempo se creía que todos los frenteamplistas de Cerro Largo se habían muerto o mudado a otro departamento, pero por suerte se confirmó que no es así. Ojo, que esto no quiere decir que esta especie ya no esté en riesgo de extinción. Son solamente tres ejemplares y no estamos seguros de que tengan capacidad para reproducirse. Pero por lo menos hay un rayo de esperanza”, declaró uno de los especialistas.

Entre los conservacionistas existía el temor de que la reducida población de frenteamplistas arachanes fuera diezmada por la aparición de especies invasoras, como los votantes de Identidad Soberana, pero afortunadamente eso no ocurrió.