La vicepresidenta, Carolina Cosse, había sugerido la posibilidad de que Antel puje por los derechos de televisación del fútbol uruguayo, pero al otro día el presidente, Yamandú Orsi, dijo que este tema debería resolverse “entre privados” y que el Estado se debería limitar a garantizar la transparencia de las negociaciones. “Creemos que la cosa va por ahí. Pero ojo, no es una cuestión relacionada con el fútbol solamente. Es lo que yo pienso para la economía en general y, si me apurás, para el mundo en general. Viva la libertad, carajo”, expresó Orsi. De todas maneras, el mandatario aclaró que esas declaraciones las estaba haciendo tras una reunión con su ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone. “No voy a negar que en estos momentos puedo estar un poco influenciado por las teorías que promueven un Estado mínimo. Y también es cierto que mi reunión con Javier Milei me puede haber influenciado. Es lo que tiene ser una persona que escucha a todo el mundo”, explicó Orsi.

El dardo: “Eso de que el Estado va a garantizar la transparencia de las negociaciones parece un ataque directo hacia nosotros”. Representante de Tenfield.