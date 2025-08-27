En un hecho bastante inusual, el primer ministro israelí lamentó el resultado de un ataque a un hospital ubicado en la Franja de Gaza, en el que murieron cinco periodistas. En declaraciones a los medios, Benjamin Netanyahu pidió disculpas por la muerte de los trabajadores de la prensa y aclaró que el objetivo de los ataques no era matarlos a ellos, sino a los doctores que trabajaban allí. “No es cierto que Israel tenga a los periodistas como objetivos de guerra. Nuestros objetivos son los médicos y el personal sanitario en general. La razón es muy sencilla: si los periodistas viven, muestran lo que ocurre en la Franja de Gaza al resto del mundo, cosa que no nos afecta demasiado, porque no nos importa lo que piense el resto del mundo; si los médicos viven, en cambio, salvan vidas”.

El mandatario agregó que los soldados responsables del ataque serán sancionados por haber desperdiciado tiempo, esfuerzo y municiones para eliminar “objetivos secundarios”.