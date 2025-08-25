Los movimientos de Estados Unidos y Europa para ponerle fin a la invasión rusa de Ucrania prácticamente no tuvieron efecto y ya nadie espera que el conflicto tenga una resolución en el corto plazo. Ante este panorama, Yamandú Orsi decidió tomar cartas en el asunto e invitar a Vladimir Putin y a Volodímir Zelenski a comer un asado en la residencia de Suárez, con el objetivo de “acercar posiciones”. “Soy un hombre de diálogo. Estoy convencido de que hablando se entiende la gente. Por eso me duele tanto ver cómo rusos y ucranianos, que en definitiva son dos pueblos hermanos, porque por esa zona son todos hermanos, estén enfrentándose de esa manera”, contó el presidente.

Orsi espera que esta “reunión sin etiqueta” sirva para que Rusia y Ucrania puedan sellar la paz. “No va a ser una reunión formal ni protocolar. Nada que ver. Yo, por ejemplo, voy a estar de vaquero y camisa a cuadros. Vamos a ver si logramos que Putin y Zelenski se vengan de jogging y championes, algún gorrito trucho de GAP o algo por el estilo, así generamos un clima propicio para disfrutar de unos choricitos y un vacío y firmar un tratado de paz”.