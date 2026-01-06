Varios especialistas coinciden en que esta temporada turística podría ser de las mejores de la historia. Los datos oficiales parecerían confirmar este vaticinio, ya que desde los primeros calores se ha registrado un importante ingreso de argentinos, brasileros, chilenos, paraguayos y elefantes marinos. De todas maneras los especialistas coinciden en que es fundamental cuidar el trato que se les da a estos turistas, porque en caso contrario puede ocurrir que no vuelvan. “Hay que tener cuidado con cosas como los ruidos molestos, como las fiestas que incomodan a los turistas en las zonas residenciales y las prospecciones sísmicas en busca de petróleo que arruinan el descanso de los elefantes marinos”, explicó un especialista en turismo y conservacionismo.

El experto consideró que tanto en el caso de los turistas humanos como en el de los elefantes marinos se trata de “balancear derechos”. “Por supuesto que los jóvenes tienen derecho a divertirse y el gobierno tiene derecho a buscar ingresos extra que le permitan hacer cerrar las cuentas, pero los turistas y los elefantes marinos tienen derecho a descansar”.