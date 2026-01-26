Hace algunos años, los sitios de internet de noticias comenzaron a incluir, junto al titular de las notas, un aviso del tiempo aproximado que lleva su lectura. Pero esta costumbre está siendo sustituida por otra: un mensaje que indica la cantidad de minutos de lectura que se puede soportar antes de entrar en un estado de angustia, ira y desesperación ante los hechos y declaraciones terribles y bizarros plasmados en los artículos. Según explicó el editor de un sitio de noticias, “en estos tiempos es muy difícil que alguien termine de leer una nota. Son muy pocos los seres humanos que pueden leer sobre las cosas que hacen Donald Trump, Javier Milei o Benjamin Netanyahu sin perder la compostura. Por eso, antes que indicar cuánto tiempo podría llevar la lectura de la nota, optamos por informar cuántos minutos van a pasar antes de que el lector sienta un impulso irrefrenable de cerrar la computadora o apagar la pantalla del celular porque la sensación de estar viviendo una pesadilla sin fin lo tiene demasiado agobiado”.

Otra advertencia: “La siguiente nota reproduce expresiones de ultraderechistas, negacionistas, xenófobos, antivacunas, terraplanistas y otros sociópatas. Se recomienda no leerla”.