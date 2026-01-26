El jueves, el ministro del Interior protagonizó un accidente de tránsito en el Cerrito de la Victoria. Negro embistió a un motociclista que manejaba sin casco y con la libreta vencida. El sábado, el jerarca se refirió al tema en una rueda de prensa improvisada. “El respeto a las reglas de tránsito es fundamental para que todos podamos vivir en paz. Por eso decidí embestir a este muchacho que andaba sin casco. Así va a aprender a respetar las reglas de tránsito. De esto no se olvida más”.

El jerarca aseguró que, si bien la prevención juega un rol fundamental para evitar los accidentes de tránsito, “tampoco podemos ser frutillitas y pensar que vamos a solucionar todo con paz y amor”. “A veces no hay más remedio que recurrir a la mano dura. Si no, los que no respetan las reglas de tránsito nos van a pasar por arriba”, advirtió.

Consultado sobre el hecho de que él no respetó un cartel de Pare y también circulaba con la libreta vencida, Negro respondió: “A mí me parece muy importante el respeto por las leyes, pero ¿qué pasa con los conductores que no respetan las leyes? No puede ser que con la excusa de que hay que respetar la ley los agentes del orden estemos con las manos atadas y los malandros transiten libres por las calles”.