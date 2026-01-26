La presencia de Aldo Martínez en cualquier conjunto de carnaval es un potente llamador, por lo que las actuaciones de los parodistas Caballeros son seguidas con interés por el público y la prensa especializada. Pero existe el riesgo de que este conjunto se quede sin su principal figura, ya que Martínez fue denunciado penalmente por el delito de suplantación de identidad de una persona fallecida. Concretamente, el actor está acusado de haberse hecho pasar por el Sabalero, el célebre cantante lacacino fallecido en 2010. La denuncia fue presentada por un grupo de legisladores del Partido Colorado. “Que una persona intente hacerse pasar por otra es indignante, pero si esa otra persona falleció, es más indignante aún. Es una nueva muestra de que el carnaval uruguayo no respeta los valores de la sociedad uruguaya civilizada”, declaró uno de los legisladores.

Los colorados no descartan la posibilidad de extender la denuncia a otros integrantes de conjuntos, ya que sospechan que esta práctica está más que extendida. “Llegó a nuestros oídos que en otro conjunto hay una persona que se está haciendo pasar por Lula da Silva, algo que no sólo sería ilegal, sino que también nos podría traer una cantidad de problemas en la interna del Mercosur, en un momento en que debemos estar todos unidos”.