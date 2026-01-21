Desde que se denunció que una hija de Pablo Carrasco era también directora de la Fundación Sophia, asociada a la iglesia católica, esta organización no gubernamental está en el centro de la polémica. Ayer, varias personas denunciaron a esta fundación por “estafa”, aunque la denuncia no tiene nada que ver con fondos ganaderos. “Yo me acerqué a la Fundación Sophia porque me interesó el trabajo que hacían con la educación. Les entregué toda la fe que soy capaz de albergar en mi espíritu porque me dijeron que a cambio de eso yo iba a conseguir la salvación. Pero después me enteré de que el paraíso que me prometieron en realidad no existía, sino que era simplemente una fantasía plasmada en un libro de miles de años de antigüedad”, se quejó una de las damnificadas.

Ahora varias de las víctimas de la fundación buscan recuperar la fe depositada en ella, aunque son conscientes de que es una tarea muy difícil. “Según explicaron nuestros abogados, usaron toda nuestra fe para mantener andando a la fundación, de modo que fuera capaz de captar más fe. Es la típica estafa piramidal”.