El foco de la tensión geopolítica se corrió durante los últimos días desde el Caribe hasta el Golfo Pérsico, debido a las protestas callejeras en Irán, que están siendo fuertemente reprimidas por el gobierno. A pesar de esto, el tema de Venezuela sigue ocupando espacios en los medios de comunicación. La cadena Fox News divulgó ayer una entrevista al presidente Donald Trump en la que este reveló por qué decidió lanzar un ataque contra Venezuela y secuestrar a Nicolás Maduro. “Estaba tomando una limonada en uno de los jardines de la Casa Blanca cuando un pajarito comenzó a sobrevolar mi cabeza, cada vez más cerca, hasta que se colocó junto a mi oído y me dijo que había llegado el momento de bombardear Venezuela, sacar a Nicolás Maduro y traerlo para Estados Unidos”, narró el mandatario.

Trump dijo estar convencido de que el ave transmitía los designios del espíritu de alguna persona fallecida, aunque no pudo determinar de quién se trataba. “Sólo puedo decir que este espíritu hablaba italiano con un tono bastante alto, se lo escuchaba muy enojado y estaba bastante convencido de que la única manera de derrotar al comunismo era mediante una brigada de jóvenes vestidos con camisas negras”.