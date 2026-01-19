Si bien fue María Corina Machado quien recibió más críticas por haberle regalado a Donald Trump la medalla que recibió al ser galardonada con el Premio Nobel de la Paz, el presidente estadounidense también fue cuestionado. A lo largo y ancho del mundo, muchos consideraron que haber aceptado la medalla fue una muestra de megalomanía desbocada por parte de Trump. Sin embargo, un gesto del mandatario parecería contradecir esta teoría. “Siempre dije que María Corina Machado era una persona estupenda, pero la verdad es que Delcy Rodríguez también es estupenda. De hecho, creo que es más estupenda. Por eso decidí regalarle la medalla que me regaló mi amiga María Corina. Creo que es momento de que todos tengamos gestos de buena voluntad”, declaró Trump.

El mandatario también se refirió a la transición en Venezuela. Tras haberse reunido con Machado en la Casa Blanca, aseguró que ese país “está preparado para tener una presidenta”. “Sin dudas, a Venezuela le haría muy bien tener como jefa de Estado a una mujer. Y, tras conversar con Machado, llegué a la conclusión de que esa mujer tiene que ser Delcy Rodríguez”.