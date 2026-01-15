La determinación de Donald Trump por dominar el Ártico, que incluye amenazas de anexión a Groenlandia e incluso a Canadá, tiene como principal objetivo controlar las rutas marítimas que atraviesan esa zona. Pero no todos los planes de la Casa Blanca para esa zona del planeta tienen que ver con cuestiones de comercio y seguridad.

La prensa de Estados Unidos reveló ayer que Trump está considerando “muy seriamente” la posibilidad de lanzar un ataque militar sobre Oslo para sacar del poder a la presidenta del Comité Noruego del Nobel. “Quienes creen que Trump iba a olvidar así como así que no le dieran el Premio Nobel de la Paz claramente no lo conocen. El presidente está obsesionado con el comité y con su presidenta, Kaci Kullmann Five. No va a parar hasta verla encarcelada en una prisión estadounidense”, publicó The Washington Post.

Si bien el encono del mandatario con el comité comenzó cuando le dieron el premio a María Corina Machado y no a él, la gota que derramó el vaso fue la negativa a la propuesta de la ganadora de compartir su galardón. “En ese momento decidió que ya no iba a hacer esfuerzos diplomáticos por sacar a Kullmann Five, sino que iba a ir directamente por el camino de las armas”, agrega la publicación.