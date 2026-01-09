La crisis económica que afecta a Irán, que incluye una inflación cercana al 50%, detonó una serie de protestas que ya llevan 38 muertos y miles de personas arrestadas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con intervenir en el país si la represión no cesa. En respuesta, el vicepresidente iraní, Mohamed Rezá Aref, dijo estar “completamente preparado” para gobernar. “Sabemos que hay altas chances de que Estados Unidos nos ataque y secuestre a nuestro presidente, Masoud Pezeshkian. También sabemos lo que va a pasar después: yo voy a asumir el poder y, a cambio de algunas concesiones relacionadas con la explotación de recursos petroleros y algunas maniobras cosméticas, como la liberación de unos pocos presos políticos, Trump me va a permitir seguir reprimiendo a mi pueblo”, declaró Rezá Aref en una conferencia de prensa.
El vicepresidente iraní agregó que no solo está preparado para gobernar, sino también “ilusionado”. “Ver a todos nuestros enemigos festejando una supuesta liberación de Irán mientras yo me siento en el sillón presidencial y le ordeno a la Policía y al Ejército que sigan haciendo lo que vienen haciendo desde hace décadas como si nada hubiera pasado sería algo muy satisfactorio”.
“Le estoy demostrando a Maduro y a todos los dictadores del mundo que se puede reprimir y asesinar sin necesidad de comandar una dictadura”, Donald Trump, defensor de la democracia.