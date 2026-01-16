La posibilidad de que Estados Unidos intervenga en Irán pocas semanas después de atacar Venezuela puso de nuevo sobre el tapete el debate de si Estados Unidos debe encargarse en forma unilateral de la seguridad del planeta. Las opiniones en contra y a favor se replican también dentro de la superpotencia, con algunas personas que cuestionan el intervencionismo y otras que lo defienden, como el caso de Derek Chauvin, el ex oficial de policía que en 2020 asesinó al afroamericano George Floyd. “Es un mundo demasiado peligroso como para que los chicos malos hagan lo que quieran. Se necesita cierto orden, por eso estoy convencido de que Estados Unidos debe mantener su rol como Policía global”.

Con respecto al marco legal en el que el país del Norte debería desarrollar esta labor, Chauvin consideró que el asunto “no es tan importante”. “No hay que preocuparse por cambiar las leyes. Lo que debemos procurar es que haya menos cámaras en el mundo, para que las fuerzas del orden, tanto a nivel local como global, puedan llevar a cabo su labor”.