Desde hace varios años el gobierno cubano ha emprendido una serie de reformas destinadas a flexibilizar el modelo socialista, fundamentalmente en materia económica. Ayer se supo que el gobierno tiene planeado implementar también una medida inédita de apertura política: la realización de elecciones en un sistema pluripartidario. De todas maneras, las elecciones aún no se han podido concretar por problemas logísticos. “Ya está todo preparado para la realización de elecciones libres. El problema es que, con la falta de combustible, es imposible llevar y traer miles de urnas entre el Consejo Nacional Electoral y los centros de votación”, explicó el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El mandatario consideró que “va a ser muy difícil cumplir con nuestro anhelado sueño de tener unas elecciones con varios partidos políticos mientras Estados Unidos siga con su bloqueo de petróleo a Cuba”.