La aparición de temas que sacuden la agenda noticiosa suele representar un problema para los autores de carnaval a esta altura del año, especialmente los de murgas, ya que esto los obliga a actualizar los libretos. Pero el ataque estadounidense para secuestrar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, generó un problema extra para varios de ellos, que sienten que tienen muy poco tiempo para definir un enfoque sobre el tema. “Quiero criticar el ataque, pero sin que parezca que estoy defendiendo a Maduro. Pero si me paso de críticas a Maduro, la gente va a pensar que estoy defendiendo el ataque. Es un tema complejo. Creo que finalmente voy a optar por hincarle el diente al tema de las cañitas voladoras que torturan a las mascotas”, contó un letrista de murga.

El autor explicó que en temas como los de Venezuela “es fundamental que el público sepa cuándo tiene que pararse a aplaudir”. “En eso no puede haber lugar para titubeos, porque si no, se nos arruina el espectáculo. Hay que pensar bien si finalizamos esa parte del espectáculo con las críticas a Estados Unidos o con las críticas a Maduro, porque en el final se da la parte climática y ahí es que la gente tiene que aplaudir. En fin, es demasiado complicado. Con lo de la pirotecnia es jugar y cobrar”.

“El libreto lo voy a entregar media hora antes de subir al primer tablado. No quiero seguir reescribiendo”, autor de carnaval que no quiere laburar al pedo.