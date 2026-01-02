A pesar de todas las acusaciones cruzadas y demandas judiciales recíprocas entre el astillero español y la administración de Yamandú Orsi, los representantes de ambos bandos mantienen un vínculo cordial. Mario Cardama llegó incluso a enviar a la Torre Ejecutiva una tarjeta de fin de año. “Astilleros Cardama les desea un próspero y feliz 2025”, reza la misiva. En el gobierno creen que el error en la fecha se debió a que no se trata de una tarjeta original, sino a una hecha con diferentes partes de otras tarjetas, ensambladas de manera muy rudimentaria. “La tarjeta está hecha con recortes de otras tarjetas. Además, el gato Garfield desde el que sale el globito con el mensaje de fin de año claramente no es original, sino una copia muy mala, probablemente hecha por el hijo de cinco años de algún funcionario del astillero. De todas maneras, apreciamos el gesto de enviarnos la tarjeta”, indicaron desde Presidencia de la República.

Cardama también envió una canasta de fin de año, pero en ese caso se optó por no abrir los productos que traía. “La lata de paté se vencía en 2023, la marca que aparecía en la etiqueta del whisky decía ‘Jony Walquer’ y el pan dulce estaba abierto. Nos pareció que no valía la pena arriesgar nuestras vidas simplemente por una cuestión de cortesía”.