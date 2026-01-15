A fines del año pasado la relación del entrenador celeste con la prensa estaba pasando por su peor momento y nadie pensaba que pudiera recomponerse. Sin embargo, la situación cambió radicalmente tras el visto bueno de Bielsa a Playa del Carmen como sede de la concentración celeste durante el próximo Mundial. “A Bielsa se le pueden criticar muchas cosas, pero nadie puede dudar de que es un genio. La decisión de que Uruguay concentre en un lugar como Playa del Carmen, con todos sus atractivos, sus playas y, sobre todo, su vida nocturna, es una muestra clara de que su genio brilla cada vez más. Va a ser un verdadero placer cubrir a Uruguay”, dijo un periodista en un programa radial.

“Creo que fue el primer gran acierto de Bielsa del año. Esperemos que siga por este camino, sobre todo porque acá lo que importa es que la celeste avance lo más posible en el Mundial. Que Uruguay se quedara un mes entero en Playa del Carmen sería algo histórico, sobre todo para nosotros los periodistas”, escribió otro periodista en redes sociales.