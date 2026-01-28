La prohibición del uso de redes sociales en adolescentes está siendo debatida en varios países, y en el caso de Australia ya es una realidad. En Uruguay no se ha planteado esta posibilidad, aunque sí hay propuestas similares. “No podemos dejar que los políticos que aún se creen adolescentes y por eso se comportan como tales sigan accediendo a las redes sociales. En este caso, no es tanto por su salud mental, que ya está bastante deteriorada y en el caso de los mayores de 50 años seguramente no tenga recuperación posible, sino por la salud mental de quienes están expuestos a sus disparates y barrabasadas”, explicó un psicólogo que está trabajando en un proyecto de ley que prohibirá el uso de redes sociales a los políticos que no sean capaces de demostrar que dejaron atrás su adolescencia y pueden ir por el mundo comportándose como adultos responsables.

En opinión del profesional, el fenómeno de los políticos que al entrar en una red social se vuelven “impulsivos, inestables y frecuentemente agresivos” es “una característica de nuestros tiempos”. “El problema surge cuando personas que tienen 50 o 60 años se encuentran de un día para el otro con un medio que les permite expresarse sin la intermediación de periodistas o conductores. Eso los entusiasma tanto que empiezan a perder el sentido de los límites y la vergüenza, es decir, empiezan a comportarse como adolescentes”.