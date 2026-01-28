El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) y el Instituto de Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) firmaron un convenio que permitirá que algunos de los militares procesados por delitos cometidos durante la última dictadura militar cumplan su pena en hogares del Inisa para menores infractores. Desde el MDN explicaron que el convenio tiene como objetivo que los militares “puedan vivir en carne propia cómo es estar en una cárcel uruguaya de verdad, con privaciones materiales de todo tipo y malos tratos físicos y psicológicos”. “La idea no es que se conviertan en menores infractores con escasas probabilidades de rehabilitación debido a que sus condiciones de reclusión parecen más destinadas al martirio que a la rehabilitación. Simplemente consideramos que es bueno que conozcan algo diferente a la cárcel de Domingo Arena”, indicaron desde la cartera.

Pero la medida recibió algunas críticas, fundamentalmente desde la oposición. “Los hogares del Inisa son para otra cosa. Son para personas que efectivamente cometieron delitos. Los militares que están en la cárcel de Domingo Arena son presos políticos, es decir, personas que no cometieron delitos reales. No podemos mezclar las cosas”.