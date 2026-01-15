Como suele ocurrir en estos casos, las denuncias contra el cantante español por acoso sexual a sus empleadas llevaron a que salieran a la luz otras situaciones similares. A raíz de esto, Iglesias está siendo fustigado en las redes sociales. “Yo siempre había creído que Julio Iglesias era únicamente un tipo sin talento que le había hecho un daño terrible a la música con sus canciones insoportablemente edulcoradas y su voz falta de carácter, pero ahora me doy cuenta de que durante el tiempo que estuvo activo hizo cosas más aberrantes aún. Es todo un récord”, escribió una usuaria de X.

En Instagram, una influencer consideró que si estas denuncias se hubieran revelado en su momento, “seguramente yo hubiera sido mucho menos dura con su música, que obviamente seguiría siendo igual de mala, pero, en comparación con esto, saldría algo mejor parada”.

En las únicas declaraciones públicas que hizo luego de que se conocieran las denuncias, Iglesias aseguró que se sentía “muy ilusionado” ante lo que definió como “un nuevo comienzo”. “Desde hace unas décadas mi popularidad venía en bajada, pero ahora seguramente me voy a convertir en un ídolo de la ultraderecha española”.